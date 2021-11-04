Армения будет последовательна в вопросе восстановления и защиты прав народа Арцаха

Армения будет последовательна в восстановлении и защите прав народа Арцаха, приложит все усилия для гарантии его права на безопасную и достойную жизнь на своей родине.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2022 год на совместном заседании постоянных комиссий НС заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян.

Вследствие агрессии, развязанной Азербайджаном против населения Арцаха прошлой осенью, а также его притязаний на суверенную территорию Армении, одним из важнейших направлений внешней политики Армении остается безопасность Армении, мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, а также установление регионального мира и стабильности. «Принципиальная позиция Армении по нагорно-карабахскому конфликту уже неоднократно выражалась, то есть лишь в формате единственного международного мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ возможно достижение всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе известных принципов, которые предполагают уточнение окончательного статуса Арцаха, с учетом реализации неотъемлемого права армян Арцаха на самоопределение», - представил Ваге Геворгян.

Возобновление карабахского мирного процесса в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ он назвал приоритетным вопросом на данном этапе, а также и решение гуманитарных вопросов, включая возвращение всех пленных, выяснение судеб без вести пропавших лиц и лиц, ставших жертвами насильственных исчезновений и сохранение армянского культурного наследия.

«Армения будет последовательна в восстановлении и защите прав народа Арцаха, приложит все все усилия, чтобы гарантировать их право на безопасную и достойную жизнь на своей родине», - сказал замминистра.

Среди приоритетов армянской дипломатии также международное признание и осуждение Геноцида армян. Ваге Геворгян подтвердил, что Армения и впредь будет активно способствовать усилиям международного сообщества по предотвращению геноцидов и преступлений против человечности.