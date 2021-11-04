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Наши гроссмейстеры продолжают выступления на шахматном турнире «Grand Swiss»

Наши гроссмейстеры продолжают выступления на шахматном турнире «Grand Swiss»

Гроссмейстеры, представляющие Армению, продолжают свои выступления на шахматном турнире «Grand Swiss».

Как сообщает «Арменпресс», после однодневного отдыха на турнире, проходящем в столице Латвии Риге, шахматисты продолжили борьбу. У Габриэла Саркисяна и Мануэла Петросяна по 4,5 очка. У лидера турнира Алиреза Фируджи - 5,5 очка.

Победители мужских и женских турниров получат право на участие в отборочных матчах чемпионата мира по шахматам. Турниры завершатся 9 ноября.


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