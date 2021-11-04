Наши гроссмейстеры продолжают выступления на шахматном турнире «Grand Swiss»

Гроссмейстеры, представляющие Армению, продолжают свои выступления на шахматном турнире «Grand Swiss».

Как сообщает «Арменпресс», после однодневного отдыха на турнире, проходящем в столице Латвии Риге, шахматисты продолжили борьбу. У Габриэла Саркисяна и Мануэла Петросяна по 4,5 очка. У лидера турнира Алиреза Фируджи - 5,5 очка.

Победители мужских и женских турниров получат право на участие в отборочных матчах чемпионата мира по шахматам. Турниры завершатся 9 ноября.