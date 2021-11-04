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Правительство России одобрило программу межрегионального сотрудничества с Арменией

Правительство России одобрило программу межрегионального сотрудничества с Арменией

Правительство России одобрило программу межрегионального сотрудничества с правительством Армении на 2022-2027 годы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство ТАСС.

Отмечается, что правительство одобрило предложение Министерства экономического развития РФ, которое обсуждалось с МИД России и с другими заинтересованными органами и исполнительной властью.

Министерству экономического развития поручено от имени правительства России подписать программу межрегионального сотрудничества с Арменией на 2022-2027 годы.


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