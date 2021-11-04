Европейские индексы - 03-11-21

МОСКВА, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.03% и составил 15959.98 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.34% и составил 6950.65 пункта, британский FTSE снизился на 0.36% и составил 7248.89 пункта, а российский RTSI снизился на 1.31% и составил 1826.65 пункта.