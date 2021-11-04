В Армении от COVID-19 вакцинировано около 45 детей в возрасте от 12 до 18 лет

В ответ на запрос «Арменпресс» Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что в Армении от COVID-19 уже вакцинировано около 45 детей в возрасте от 12 до 18 лет. Вакцинация бесплатная, проводится на добровольных началах.

Из вакцин, доступных в Армении, изменение, разрешающее вакцинацию лиц старше 12 лет, внесено лишь в инструкцию вакцины «Модерна». В Армении вакцинация лиц в возрасте от 12 до 18 лет проводится по заявке, с письменного согласия родителей или других законных представителей данного лица.

Несколько дней назад от COVID-19 была вакцинирована 12-летняя дочь бывшего министра здравоохранения РА, депутата НС РА Арсена Торосяна.