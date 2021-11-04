 «Ливерпуль» и «Реал» одержали победы: результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА

В Лиге чемпионов УЕФА прошли матчи 4-го тура групп A, B, C, D.

Как передает «Арменпресс», в группе А «Манчестер Сити» со счетом 4:1 обыграл «Брюгге», матч «Лейпциг» - ПСЖ завершился вничью - 2:2.

В группе B «Ливерпуль» со счетом 2:0 обыграл «Атлетико», игра между «Миланом» и «Порту» завершилась ничьей - 1:1.

В группе C «Спортинг» с крупным счетом 4:0 обыграл «Бешикташ», «Боруссия» уступила «Аяксу» - 1:3.

В группе D «Интер» обыграл «Шериф» со счетом 1:3, «Реал» обыграл донецкий «Шахтер» со счетом 2:1.