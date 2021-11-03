Власти Узбекистана ограничили доступ к Telegram, Facebook и Instagram

Госинспекция Узбекистана по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций ("Узкомназорат") из-за нарушений законодательства о персональных данных ограничила в республике доступ к Telegram, Facebook, Instagram и другим популярным соцсетям. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"В реестр нарушителей законодательства о персональных данных в Узбекистане включены TikTok, Twitter, "ВКонтакте", Skype, Telegram, Facebook, "Одноклассники", YouTube и другие. Работа этих социальных сетей ограничена в Узбекистане", - говорится в сообщении. Уточняется, что ограничения введены из-за хранения и обработки персональных данных узбекистанцев за пределами республики.

Сообщается также, что еще в мае текущего года "Узкомназорат" предписал владельцам этих соцсетей соблюдать статью 27-1 закона о персональных данных и разместить серверы, на которых обрабатываются персональные данные узбекистанцев, на территории страны. Подобные предписания госинспекция направляла соцсетям 2 июля и 2 ноября, а 3 ноября ограничила их работу.

29 октября президент Шавкат Мирзиёев подписал закон, в соответствии с которым ужесточается наказание за нарушение законодательства о персональных данных. После вступления изменений в силу представителей соцсетей, к которым сейчас ограничен доступ, могут привлечь не только к административной, но и уголовной ответственности.