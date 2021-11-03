14 человек погибли на юго-западе Колумбии из-за оползня

По меньшей мере 14 человек погибли в результате схождения оползня в районе муниципалитете Мальяма на юго-западе Колумбии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает местная газета El Tiempo.

По ее данным, еще 20 человек считаются пропавшими без вести. Травмы получили по меньшей мере 10 человек, некоторые из них госпитализированы.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за обильных дождей в этом районе в последние дни. Спасатели работают на месте происшествия.