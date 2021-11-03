В Германии планируют создать квантовый компьютер на 150 кубитов

Юлихский исследовательский центр (Германия) планирует в следующем году создать аналоговый квантовый компьютер на основе 150 кубитов. Его разработкой будет заниматься французский стартап Pasqal. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом на Берлинской научной неделе рассказал руководитель европейской инициативы Quantum Flagship Томмазо Каларко.

"В следующем году мы планируем установить в Юлихском исследовательском центре квантовый отжигатель на основе 150 кубитов. Он будет разработан на основе технологий, созданных французским квантовым стартапом Pasqal. Следующее поколение этих машин уже будет включать в себя свыше двух сотен кубитов", - заявил Каларко.

Есть два подхода к разработке подобных устройств – классический и адиабатический. В первом случае ученые пытаются создать так называемый универсальный квантовый компьютер, принцип его работы похож на обычные цифровые вычислительные машины.

Адиабатический компьютер, который ученые еще называют "квантовым отжигателем", создать проще, но он более похож к аналоговым компьютерам начала XX века, в работе которых есть множество ограничений. Современные технологии, по словам Каларко, позволяют создавать универсальные компьютеры на основе лишь нескольких кубитов, тогда как их можно использовать для создания отжигателей на основе нескольких сотен кубитов, способных решать сложные задачи.

Постройка этой машины и ее последующей версии, как отметил Каларко, позволит Европе приблизиться к достижению "квантового превосходства", созданию вычислительного устройства, способного решать сложные практические задачи, с которыми не могут справиться любые существующие классические суперкомпьютеры.