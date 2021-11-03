Хоакин Капаррос назвал состав национальной сборной Армении

Впервые под знамена национальной команды призван полузащитник «Урарту» Нарек Григорян, а защитник «Арарата» Грайр Мкоян не был вызван из-за травмы. Всего в национальную сборную приглашены 27 футболистов.
Вратари:
Давид Юрченко - «Алашкерт»
Станислав Бучнев - «Пюник»
Арсен Бегларян - «Урарту»
Защитники:
Оганес Амбарцумян - «Анортосис» (Кипр)
Камо Оганесян - «Кайрат» (Казахстан)
Вараздат Ароян - «Кадис» (Испания)
Андре Чалишир - «Силькеборг» (Дания)
Жоао Жорди Арарат Монрой - «Ноа»
Давид Тертерян - «Арарат-Армения»
Жирайр Маргарян - «Арарат»
Тарон Восканян - «Алашкерт»
Полузащитники:
Генрих Мхитарян - «Рома» (Италия)
Соломон Име Удо - «Атырау» (Казахстан)
Эдуард Сперцян - «Краснодар» (Россия)
Ваан Бичахчян - «Жилина» (Словакия)
Тигран Барсегян - «Астана» (Казахстан)
Хорен Байрамян - «Ростов» (Россия)
Артак Григорян - «Алашкерт»
Вбеймар Ангуло - «Арарат-Армения»
Артем Аванесян - «Арарат-Армения»
Эрик Варданян - «Пюник»
Нарек Григорян - «Урарту»
Нападающие:
Саргис Адамян - «Хоффенхайм» (Германия)
Лукас Селараян - «Коламбус Крю» (США)
Ишхан Гелоян - «Балтика» (Россия)
Норберто Балекян - «Бока Хуниорс» (Аргентина)
Александр Карапетян - «Ноа».
Наша дружина начнет подготовку к предстоящим матчам 8 ноября, проведя сбор в Техническом центре ФФА/Академии футбола.