Глава МИД Армении рассказал об отношениях Армении с Россией, Евросоюзом и Ираном

У Армении союзнические отношения с Российской Федерацией, и важной составляющей армяно-российского многопланового сотрудничества является военно-политическая сфера, безопасность, а также экономическая, энергетическая, инфраструктурная, гуманитарная и культурная отрасли. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью журналу Nouvelles d'Arménie сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«В то же время Армения стремится к развитию взаимовыгодного сотрудничества с ЕС и странами-членами ЕС в различных форматах, основываясь на общих демократических ценностях.

В этой связи я хотел бы подчеркнуть важность Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Этот всеобъемлющий документ создает прочную правовую основу для партнерства Армения-ЕС, а также для сотрудничества со странами-членами ЕС.

Эффективная реализация соглашения укрепит сотрудничество в различных сферах, таких как юстиция, безопасность, экономика, сельское хозяйство, инфраструктура, окружающая среда, климат, образование, наука, культура, здравоохранение и др.», - сказал Мирзоян.

Он назвал Восточное партнерство важной платформой для сотрудничества, отметив, что Армения продолжает активно участвовать и работать над укреплением инклюзивности формата и углублением сотрудничества.

Говоря об отношениях Армения-Иран, министр иностранных дел Армении сказал, что между двумя странами существуют исторически дружеские отношения, основанные на взаимном доверии. «Есть обоюдная готовность к дальнейшему развитию и углублению основанных на дружбе и взаимоуважении армяно-иранских отношений и сотрудничества в торгово-экономическом, политическом и других взаимовыгодных сферах», - подчеркнул Мирзоян.

Он добавил, что Армения надеется, что ядерные переговоры возобновятся и будут успешными, и будут сняты существующие санкции в отношении Ирана, что может стать стимулом для развития экономического сотрудничества между Арменией и Ираном.