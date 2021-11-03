Армения ведет последовательную работу по скорейшей репатриации пленных: Мирзоян

Вопрос скорейшего возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц является приоритетным для Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью журналу Nouvelles d'Arménie сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Более 100 пленных вернулись в Армению после прекращения огня. Однако, грубо нарушая международное гуманитарное право,Женевские конвенции и требования пункта 8 трехстороннего заявления от 9 ноября, Азербайджан еще не вернул всех пленных и заложников.

Армения прилагает все усилия, чтобы как можно скорее репатриировать наших соотечественников, а также использует все форматы и поводы, чтобы поднять этот вопрос с международных трибун», - сказал Мирзоян.

Он напомнил, что Европарламент, а также парламенты ряда стран приняли резолюции, призывающие к возвращению всех армянских пленных, а также главы множества государств, высокопоставленные духовные лица, деятели культуры и искусства, парламентарии, десятки правозащитников и правозащитные организации (Human Rights Watch, Freedom House) подняли этот вопрос.

«Армянская сторона подняла вопрос о военнопленных и других удерживаемых лиц в деле Армения против Азербайджана, которое рассматривается в Международном суде ООН. Армения придает большое значение этому правовому процессу», - сказал глава МИД Армении.