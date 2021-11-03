ВОЗ одобрила применение индийской вакцины от коронавируса в условиях ЧС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение в условиях чрезвычайных ситуаций индийской вакцины от коронавируса Covaxin компании Bharat Biotech.

"ВОЗ выдала разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях разработанной Bharat Biotech (вакцине - ред.) Covaxin... Техническая консультативная группа, созванная ВОЗ и состоящая из экспертов со всего мира, постановила, что эта вакцина отвечает стандартам ВОЗ по защите от COVID-19, а также что польза вакцины намного превышает риски, вакцина может использоваться во всем мире", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в сообщении организации в Twitter.

ВОЗ рекомендует применение двух доз препарата Covaxin с интервалом в четыре недели для лиц старше 18 лет. По сообщению организации, эффективность вакцины составляет 78%.

Отмечается, что данных о применении препарата во время беременности пока недостаточно, планируется проведение исследований.

Вакцина от коронавируса COVID-19 индийской компании Bharat Biotech по итогам третьей фазы клинических испытаний показала 77,8% эффективности против COVID-19 с выраженными симптомами. Против тяжелых форм заболевания эффективность составляет 93,4%, а против бессимптомных - 63,6%. Аналогичный процент эффективности препарат показал и против штамма "дельта". Covaxin зарегистрирован в 16 странах, в 50 государствах идет процесс одобрения вакцины. В самой Индии компания наладила производство вакцины на четырех объектах, планирует расширяться и к концу 2021 года рассчитывает достичь "годовой мощности" производства в 1 миллиард доз.