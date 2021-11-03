Азиатские индексы - 03-11-21

ТОКИО, 3 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 29520.90 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 2031.67 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.20% и составил 3498.54 пункта, а HANG SENG снизился на 0.30% и составил 25024.75 пункта.