В России зафиксировали 1 189 смертей из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 189 против 1 178 днем ранее, до 242 060, как передает Арменпресс, об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии, предыдущий максимум был зарегистрирован во вторник.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 40 443, до 8 633 643. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,47%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 946 145, следует из сообщения штаба.

Ч

исло вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 32 807, до 7 445 438, это максимальное значение с начала пандемии.

Доля выписанных пациентов, согласно информации штаба, снизилась до 86,2% от общего числа заразившихся.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 827 против 5 736 днем ранее, до 1 837 057. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,37%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 95 против 98 днем ранее. Всего в городе умер 31 631 человек (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 6 628, до 1 611 991. В столице, по данным штаба, продолжают лечение 193 435 человек.