В Матенадаране восстановят десять рукописей эпохи Каджаров

Накануне 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Ираном в Матенадаране пройдут Дни иранской культуры. Они начались 3 ноября теоретической и практической программой «Реставрация рукописей эпохи Каджаров», которая реализуется совместно с Культурным центром посольства Исламской Республики Иран при содействии Ара Пилипосяна из США.

Как передает «Арменпресс», в рамках программы в Армению прибыл ведущий специалист по реставрации иранских рукописей Амид Малекиан, который при помощи специального оборудования восстановит около десяти ценных рукописей из собрания Матенадарана.

На пресс-конференции, состоявшейся 3 ноября, директор Матенадарана Ваан Тер-Гевондян отметил, что Иран и иранцы - не только соседи Армении, но и друзья. «За последние 30 лет наша страна пережила много трудностей. Мы были свидетелями войн, революции, землетрясения, блокады и т. д. И мы всегда чувствовали, что рядом с нами есть надежный сосед и друг», - сказал Ваан Тер-Гевондян.

По его словам, иранистика была ведущей ветвью востоковедения Армении с XIX века, и на протяжении десятилетий она имеет прочную основу в Матенадаране.

Директор Матенадарана сообщил, что, помимо реставрации эксклюзивных рукописей, в рамках Дней культуры Ирана запланирован и ряд мероприятий. В Матенадаране откроется выставка, посвященная культуре эпохи Каджаров, на которой состоится презентация книг «Персидские манифесты Матенадарана» Кристины Костикян и «Образцы Каджарского искусства в Матенадаране» Ивет Таджарян.

Советник Культурного центра посольства Ирана Сейед Хосейн Табатабаи подчеркнул, что в рамках армяно-иранского года будут реализованы различные инициативы с участием образовательных и культурных учреждений Армении. «Мы убеждены, что признание культуры должно способствовать развитию и укреплению сотрудничества между двумя странами. Сохранение рукописей - лучшее доказательство того, что обе страны связывают многовековые связи», - сказал он, добавив, что армянские рукописи, церкви и памятники в Иране находятся под контролем и защитой Ирана, а некоторые из них даже под эгидой ЮНЕСКО.

Реставратор из Ирана Амид Малекиан выразил надежду, что он сможет быть полезным для Матенадарана в пределах своих возможностей.

«Мы должны суметь в разных странах восстановить наши исторические документы, которые являются гарантами нашего будущего, и продлить их жизнь. Рукописи и исторические документы чрезвычайно важны. Мы должны принять во внимание, что это одни из самых ценных образцов истории человечества, изобретения бумаги, распространившегося из Китая, декоративного искусства, живописи и письма. Ведь благодаря рукописям сохранились произведения великих ученых и классиков разных стран, и дошли до наших дней», - подчеркнул Амид Малекиан.

Армяно-иранские политические, исторические и культурные отношения насчитывают тысячи лет.

Сотни персидских рукописей и документов хранятся в Матенадаране имени Месропа Маштоца, что делает более очевидными многовековые связи между двумя народами. Иранская коллекция является не только самой богатой среди рукописей Матенадарана на иностранных языках, но она также входит в число приоритетных для изучения и реставрации.