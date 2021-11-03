Премьер-министр Армении и руководитель армянской миссии МВФ обсудили повестку сотрудничества

3 ноября премьер-министр Никол Пашинян принял главу миссии Международного валютного фонда в Армении Натана Портера. На встрече также присутствовал постоянный представитель МВФ в Армении Мехди Раиси.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в правительстве РА, добавив, что премьер-министр высоко оценил сотрудничество правительства Армении, Центрального банка с Международным валютным фондом.

«Целевые программы и партнерство с МВФ, особенно в послевоенный период, продемонстрировали свой потенциал и способствовали поддержанию макроэкономической стабильности в Армении. Мы готовы продолжать сотрудничество в том же духе, мы готовы обсуждать дальнейшие совместные действия», - подчеркнул Никол Пашинян.

Выразив признательность за высокую оценку, глава миссии МВФ в Армении отметил, что структура укрепляет партнерство с Арменией и подтверждает готовность к его расширению. Он подчеркнул, что МВФ продолжит поддерживать программу реформ, инициированную правительством Армении, включая совершенствование денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, систему государственно-частных инвестиций, укрепление деловой среды, улучшение инфраструктуры, реализацию стратегии в области образования, повышение прозрачности управления и меры адресности для разработки программ развития горнодобывающей отрасли.

Никол Пашинян отметил, что правительство активно работает по всем указанным направлениям, а также по другим направлениям, обозначенным планом действий.

Премьер-министр рассказал о реформах, проводимых в сферах образования, инфраструктур, инвестиций, в горнодобывающей, налоговой и в других сферах, и о текущей работе и ее результатах.

Премьер-министр подчеркнул, что реформы взаимосвязаны, успешная реализация одной проистекает из эффективной реализации другой. Премьер-министр также подчеркнул, что в основе реформ лежит реформа образования. Исходя из этого видения, в сфере образования реализуются амбициозные программы, которые направлены на обеспечение трех компонентов: содержание образования, инфраструктуры и высокая профессиональная квалификация. «В ближайшие 5 лет мы планируем построить или реконструировать 300 школ и 500 детских садов. Наша главная цель - сделать качественное образование доступным для всех детей во всех регионах и населенных пунктах Армении. В этом контексте мы также развиваем систему дистанционного образования. Мы начали процесс добровольной сертификации учителей, что будет способствовать реформе системы оплаты труда», - сказал премьер-министр.

Что касается инвестиционной среды, по словам Пашиняна, ведется работа по внедрению эффективной системы оценки. Говоря о шагах, направленных на совершенствование налогово-бюджетной политики, премьер-министр упомянул устранение переплат, введение системы фиксированного налога на прибыль, новую систему налога на имущество и необходимость тесного сотрудничества с МВФ в этом процессе.

Собеседники отметили, что взгляды РА и МВФ на дальнейшее сотрудничество в целом совпадают, и договорились о продолжении плодотворного партнерства.