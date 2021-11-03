В Китае произошла новая вспышка коронавируса

Во вторник в Китае было выявлено 109 новых случаев заражения COVID-19, из них 93 случая - локальные, следует из данных государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте ведомства в среду, во вторник в Китае было выявлено 16 завозных и 93 локальных случаев заражения COVID-19. Больше всего локальных случаев заражения было выявлено в граничащей с Россией северной провинции Хэйлунцзян (35 случаев), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник в Китае был выявлен 71 случай заражения COVID-19, из которых 54 случая - локальные.

Всего с начала пандемии в Китае было выявлено 97 423 подтвержденных случая заболевания, 4 636 человек скончались.