В афганском городе Джелалабад прогремели два взрыва, сообщили СМИ

Серия взрывов прогремела в столице афганской провинции Нангархар городе Джелалабаде. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Shamshad News со ссылкой на источники.

"Два взрыва произошли в Джелалабаде", — говорится в Twitter телеканала.

Данных о жертвах пока нет.

Официальные лица еще не подтвердили информацию об инцидентах.

В сентябре в Джелалабаде произошли два теракта, ответственность за которые взяла группировка "Исламское государство"*. Позже "Талибан"* заявил, что зачистили окраины города от боевиков.

Летом талибы провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и к началу осени захватили все регионы республики. Также в ночь на 31 августа кабульский аэропорт покинули американские военные, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

Впоследствии "Талибан"* сформировал временное правительство. Кабмин возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления талибов и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.