ЕАБР своим государствам-членам предоставит финансовую помощь в размере $ 1,2 млрд

Евразийский банк развития (ЕАБР) в этом году в экономики своих государств-членов планирует инвестировать $ 1,2 млрд.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на Агентство «Reuters», об этом сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

ЕАБР, акции которого принадлежат России и Казахстану, представлены и в Беларуси, Армении, Киргизии и Таджикистане, осуществляет финансирование инфраструктурных и промышленных проектов, также финансирование в сферах транспорта и энергетики.

Николай Подгузов заявил, что стратегия банка на 2022-2026 годы предусматривает общий объем инвестиций в экономические проекты Армении, Киргизии и Таджикистана, как минимум, на $ 500 млн.