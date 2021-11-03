Такой нагрузки у нас не бывало: Ани Апраамян о работе криогенной станции

В условиях коронавирусной инфекции станция по производству кислорода Национальной научной лаборатории им. А. И. Алиханяна (Институт физики) работает с большой перегрузкой - 24 часа в сутки.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» директор Национальной научной лаборатории Ани Апраамян отметила, что в прошлом году пик работы пришелся на ноябрь, и по сравнению с ним в настоящее время они работают намного больше.

«Таких перегрузок у нас никогда не бывало. Потребность в кислороде на прошлой неделе, в четыре раза превысила объем нашего производства. Сегодня в нашем криогенном центре, чтобы успевать, мы работаем по 24 часа в сутки, приняты и новые сотрудники. Раньше к нам за кислородом больницы обращались, теперь Минздрав распределяет его в соответствии с необходимостью», - рассказала Ани Апраамян.

Криогенный центр работает уже более 60 лет, и не во время эпидемии выдерживал нагрузки. Неисправности увеличивались день ото дня. Если вначале они бывали раз в две недели, то потом раз в неделю. На станции каждый день стали возникать проблемы. Эта ситуация усложняла производство кислорода, станция не успевала удовлетворять необходимый спрос. В качестве решения лаборатория предложила приобрести новую криогенную станцию. Необходимое оборудование было закуплено при содействии армянских врачей и организаций в США, оно уже в Армении. Ани Апраамян отметила, что они на нем работают уже несколько дней, с новой станцией легче организовать работу и потребляется меньше электроэнергии.

«У нас есть новая криогенная станция, но мы не отказываемся и от старой станции. Поскольку потребность в кислороде очень высока, мы думаем, что сделаем все возможное для ремонта и эксплуатации старой станции. Мы максимально продлим ее жизнь», - сказала Ани Апраамян.

Национальная научная лаборатория им. А. И. Алиханяна производит кислород такого качества, который можно использовать в различных областях науки. Ани Апраамян отметила, что в этом случае очень важна чистота и газообразного и жидкого кислорода, который они производят.