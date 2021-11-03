Аруш Арушанян подал заявление об отказе от депутатского мандата

Аруш Арушанян, состоявший в избирательном списке блока «Айастан», подал заявление об отказе от депутатского мандата.

Как передает «Арменпресс», Арушанян об этом написал на своей странице в Facebook.

«Я принял такое решение по той простой причине, что не только не вижу себя в законодательном органе, но и потому, что хочу быть рядом с вами, вместе с вами продолжать строить нашу любимую общину Горис. Хочу жить и созидать в моем родном городе, вкладывать весь свой потенциал на процветание нашей общины и во имя благополучия моих любимых горисцев.

На этом этапе моя основная миссия - обеспечить непрерывное развитие и прогресс нашей любимой общины Горис», - написал Аруш Арушанян.

Он также сообщил, что продолжает поддерживать второго президента Армении Роберта Кочаряна, поскольку ему доверяет защиту нашей Родины и развитие страны.

Следующая в списке блока «Айастан» - дочь национального героя Армении Татула Крпеяна Аспрам Крпеян, которая, предположительно, получит депутатский мандат Арушаняна.