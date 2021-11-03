В Степанакерте и в ряде общин Арцаха с 4 ноября по 1 декабря вводится карантин

1 ноября президент Республики Арцах провел совещание, касающееся эпидемиологического состояния в республике.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили из Аппарата Совета безопасности Арцаха, уточнив, что, согласно поручению президента республики, 3 ноября секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян провел рабочее совещание, посвященное вопросам реализации карантинных мероприятий, направленных против распространения в республике эпидемии COVID-19.

На совещании с докладом выступил министр здравоохранения Микаел Айриян. По его данным, в течение последнего месяца в республике резко увеличилось распространение вируса, для предотвращения которого необходимо предпринять вытекающие из этой ситуации масштабные и срочные меры.

На совещании были представлены проекты решений руководителей общин, согласно которым 4 ноября 2021 года с 22:00 до 22:00 1 декабря включительно в Степанакерте и в ряде общин республики устанавливается карантин.

Были представлены меры и ограничения, применяемые в ходе карантина.

Кроме того, в ближайшие дни будут проведены мероприятия по информированию, среди которых особо важна пропаганда вакцинации.

Виталий Баласанян подчеркнул, что в направлении обеспечения правильного восприятия населением масштаба и значения проблемы органам местного самоуправления придется проводить большую работу.