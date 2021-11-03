AFP: один из военачальников талибов погиб при теракте в Кабуле

Хамдулла Мохлис, один из лидеров вооруженных сил радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), погиб во вторник при теракте близ военного госпиталя имени Мухаммада Дауд-хана в Кабуле. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщает AFP со ссылкой на источник в движении.

"Когда мы получили информацию о том, что госпиталь <...> подвергся нападению, командир [военного] корпуса в Кабуле, немедленно бросился на место происшествия, - пояснил AFP источник в "Талибане". - Позже мы узнали, что он погиб во время столкновений у больницы".

По данным агентства, Мохлис являлся самым высокопоставленным чиновником талибов, убитым с тех пор как члены движения пришли к власти в Афганистане в середине августа.

Как сообщает AFP, по меньшей мере 19 человек были убиты, еще 50 - ранены в результате нападения на военный госпиталь имени Мухаммада Дауд-хана в Кабуле. В свою очередь иранский телеканал Press TV информирует о 25 погибших.

По данным афганских СМИ, нападения совершены боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).