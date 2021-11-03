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Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на востоке Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на востоке Индонезии

Подземный толчок магнитудой 6,1 зафиксирован в акватории моря Банда в восточной части Индонезии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 19:43 мск во вторник землетрясения находился в 483 км юго-восточнее города Амбон на одноименном острове и примерно в 71 км от побережья острова Ямдена (архипелаг Танимбар).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

 


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