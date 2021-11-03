Президент США Джо Байден заявил о намерении разъяснить на будущих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, что Вашингтон ведет с Пекином соперничество, а не хочет разжечь конфликт, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Касательно будущих переговоров с ним (с Си Цзиньпином - ИФ) в виртуальном формате, точная дата которых пока не установлена, я хочу, чтобы не было недопонимания: это соперничество, а не конфликт", - сказал Байден на пресс-конференции.

Он отметил, что уже много времени общался с Си Цзиньпином, в том числе когда занимал должность вице-президента США.

По словам президента, он заявлял Си Цзиньпину о желании Вашингтона, чтобы Пекин "играл по правилам". В этом контексте Байден упомянул нормы поведения в воздушном и морском пространствах, о необходимости работать над безопасностью киберпространства.

Он резюмировал, что США и КНР необходимо избежать "непредумышленного" конфликта.