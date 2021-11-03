Я думаю, сейчас удобное время для инвестиций в Армении: Винсент Ленер, руководитель Департамента рынков Симбиотикса

За последний год Америабанк и «Симбиотикс» заключили два кредитных договора, в рамках которых предоставляемые финансовые средства, будут направлены на содействие армянским предприятиям, в первую очередь, малым и средним.

В Америабанке приняли руководителя Департамента рынков компании «Симбиотикс» Винсента Ленера.

«Думаю, сейчас очень удобный момент, чтобы инвестировать в Армении. Армения - очень хорошая основа для нашего развития и нашего бизнеса.

Мы инвестируем во имя будущего, во имя банка, страны, а также будущего нашей компании -«Симбиотикса». Америабанк - отличный партнер. Наше сотрудничество действительно доказывает, что мы движемся в одном направлении, преследуя одни и те же цели, вместе мы сможем достичь желаемых результатов и поддержать предприятия», - сказал Винсент Ленер.

Узнавайте больше о стратегическом партнерстве в Армении Америабанка и компании «Симбиотикс»!