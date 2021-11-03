Карен Хачанов на теннисном турнире в Париже стартовал с победы

Российский теннисист с армянскими корнями Карен Хачанов на теннисном турнире «Paris Masters» стартовал с победы.

Как передает «Арменпресс», в первой игре соперником Хачанова был представитель Швеции Микаэль Имер. В игре, длившейся 1 час 49 минут, Карен Хачанов добился преимущества в двух сетах со счетом - 6:4 и 7:5. Его следующим соперником будет теннисист из Болгарии Григор Дмитров.

В теннисном турнире «Paris Masters» участвуют 56 теннисистов. Призовой фонд турнира составляет 2 миллиона долларов.