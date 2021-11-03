В Армении за день подтверждено 2 045 случаев заражения Covid-19, скончались 50 человек

По состоянию на 11:00 3 ноября в Армении всего подтверждено 312 674 случая заражения COVID-19, 273 608 из которых вылечились.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что за последние сутки проведено 13 184 теста. Подтверждено 2 045 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 1 276 заболевших, есть 50 летальных исходов.

Всего по причине Covid-19 - 6 491 летальных исходов. Случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни - 1 312.

Всего проведено 2 миллиона 133 721 тестирование.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 31 263 пациента.