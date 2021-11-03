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В Швеции на концерте в честь группы ABBA погибли двое человек

В Швеции на концерте в честь группы ABBA погибли двое человек

Мужчина упал на двух человек в седьмого этажа в фойе концертного зала Uppsala Konsert & Kongress в Швеции. В результате происшествия двое человек погибли. Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел за 30 минут до начала концерта.

"Мужчина в возрасте 80 лет упал с седьмого этажа", - сообщила шведская газета Aftonbladet. Сам он погиб на месте, еще один человек скончался в больнице от полученных травм. Также пострадала женщина. Угрозы ее жизни нет.

Организаторы трибьют-концерта, посвященного легендарным музыкантам группы ABBA Бьёрну Ульвеусу и Бенни Андерсену, сообщили об отмене концерта в связи с произошедшим.

В полиции выясняют было ли это несчастным случаем или попыткой самоубийства.


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