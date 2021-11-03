Премьер-министр Армении встретился с президентом Арцаха

3 ноября премьер-министр Никол Пашинян встретился с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в правительстве РА, предоставив речь Никола Пашиняна.

«Уважаемый Президент Республики Арцах, приветствую Вас, рад видеть Вас в столице Республики Армения.

Исполнился год с окончания 44-дневной войны. Конечно, за все это время работа никогда не прекращалась, и по случаю юбилея я думаю, что можно проанализировать работу, которую мы проделали за этот период, и оценить ситуацию. И сегодня, на нашей встречи мы обсудим эти вопросы.

Нужно признать, что за этот период правительству Арцаха совместно с правительством Республики Армения удалось провести конкретную работу по восстановлению нормальной жизни в Арцахе. Конечно, то, что сделано, мы не считаем удовлетворительным, мы должны продолжать работать в этом направлении, программы содействия, как мы уже не раз говорили, заменять программами развития.

Конечно, важно, чтобы мы на рабочем уровне обсудили наше видение урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Считаем необходимым возобновить полноценный переговорный процесс в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе общеизвестных принципов, включая право наций на самоопределение и определение статуса Карабаха.

Все эти вопросы всегда в нашей совместной повестке дня, и сегодня мы их обсудим подробнее. Приветствую Вас, рад нашей встрече.

Араик Арутюнян поблагодарил за встречу и выступил с ответной речью.

«Прошел год, и что нам удалось сделать? Во-первых, мы не отклонились от пути политического решения вопроса Арцаха, мы продолжаем отстаивать право нации на самоопределение. И международные игроки, в том числе Минская группа ОБСЕ, продолжают оставаться посредниками в повестке решения карабахской проблемы, сохраняя принцип права наций на самоопределение.

Во-вторых, хочу отметить, что в результате масштабной работы мы уже пожинаем первые плоды, всего за несколько дней, до конца года, только в Степанакерте мы введем в эксплуатацию не менее 300 квартир. Речь идет о новостройках. Конечно, отчасти это строительство, которое началось еще до войны, но и сегодня нам удалось заложить фундамент тысяч квартир, а к концу следующего года мы сдадим не менее 2,5-3 000 квартир. В первую очередь, в рамках сумм, предоставляемых Арцаху правительством Армении и средств, собранных Всеармянским фондом «Айастан». Конечно, суммы выделяются не только для строительства, но и для восстановления нормальной жизни Арцаха, на социальные программы. Словом, первые 300 семей до конца этого года, до Нового года уже получат свои дома, что очень важно с точки зрения решения демографической проблемы в Арцахе.

Также хочу поблагодарить Вас за то, что в госбюджете Армении на 2022 год выделена большая сумма, что позволит решить все проблемы. В короткие сроки, за 2-3 года, мы полностью решим жилищные, инфраструктурные и социальные проблемы.

Хочу отметить, что различные структуры Республики Армения и Республики Арцах достаточно активно взаимодействуют, оперативно реагируют на все наши вопросы. Любой поднятый вопрос, будь то социальный, инфраструктурный или иной, сразу же решается. Сегодняшняя жизнь Арцаха, в основном, обусловлена средствами, выделенными правительством Армении, вниманием и повседневной работой».