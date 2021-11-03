Бюджет Аппарата премьер-министра сократится на 34,5%, Аппарата НС и президента останется прежним

Согласно проекту государственного бюджета Армении на 2022 год, финансирование Аппарата премьер-министра по сравнению с предыдущим годом будет сокращено на 34,5%, Аппарата президента и Национального собрания останутся почти прежними.

Как передает «Арменпресс», об этом в ходе обсуждения бюджета на совместном заседании комиссий НС сообщил министр финансов Армении Тигран Хачатрян.

«В проекте госбюджета на 2022 год предусмотрена реализация одной программы Аппарата президента РА, которая включает два мероприятия. Финансирование, предложенное проектом государственного бюджета, составляет 1 млрд 602,5 млн драмов, в бюджете 2021 года был 1 млрд 601,2 млн драмов. Финансирование почти такое же, как запланировано на 2021 год», - сказал министр.

По госбюджету на 2022 год, Национальное собрание должно получить финансирование на одну программу, включающую 5 мероприятий. Объем финансирования по проекту составляет 5 млрд 992 млн драмов, в 2021 году было 6 млрд 90 млн драмов. Бюджет практически не изменился.

В 2022 году Аппарат премьер-министра реализует 11 программ, 2 из которых будут касаться диаспоры. 11 программ включают 45 мероприятий.

«Есть 11 программ, по которым согласно проекту госбюджета на 2022 год будет профинансировано 19 млрд 675 млн драмов, в 2021 году было 30 млрд 24 млн драмов. Сокращение составляет 34,5%. Отчасти это связано с тем, что многие программы, в том числе и мероприятия, которые были реализованы Аппаратом премьер-министра в этом году, в 2022 году будут реализовываться другими ведомствами», - сказал Тигран Хачатрян.