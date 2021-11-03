Карен Андреасян с директором Офиса Всемирного банка в Армении обсудил вопросы сотрудничества

Министр юстиции Армении Карен Андреасян на встрече с директором Офиса Всемирного банка в Армении Каролин Гегинат представил повестку реформ Министерства юстиции.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство юстиции Армении, уточнив, что повестка дня была направлена на антикоррупционные и конституционные реформы, совершенствование сферы свободы слова, развитие института арбитража, адвокатского сообщества, повышение эффективности службы принудительного исполнения и т. д.

Министр поздравил Каролин Гегинат с назначением, высоко оценив продолжительное содействие реформам Армении со стороны Всемирного банка, особенно в сферах юстиции и полиции.

В ходе встречи стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, также договорились развивать уже существующее эффективное сотрудничество.