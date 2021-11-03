Программа переподготовки психологов, вовлеченных в уголовные дела с участием несовершеннолетних

2 ноября первый заместитель министра юстиции Кристине Григорян объявила о начале программы «Развитие чувствительных гендерных возможностей и вспомогательных услуг для пострадавших детей и детей-свидетелей в процессе уголовного судопроизводства». Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство юстиции Армении.

Она осуществляется в тесном сотрудничестве Министерства юстиции, Детского фонда ООН Армении и Офисом Фонда ООН в области народонаселения в Армении.

В своей приветственной речи заместитель министра отметила, что запуск этой очень важной программы является свидетельством гармоничного сотрудничества Министерства юстиции и его международных партнеров.

Кристине Григорян подчеркнула, что введение института привлечения квалифицированного психолога к процессу развития системы юстиции, ориентированной на ребенка, является важным шагом, выразив уверенность в успехе программы благодаря содействию и опыту международных структур.

Заместитель министра Григорян подчеркнула, что институционализация потенциала в результате дальнейшего распространения знаний, полученных обученными психологами, является ключевым моментом программы. Подводя итоги, замминистра еще раз поблагодарила международных партнеров за реабилитационные программы «Правовое просвещение».

Представитель Детского фонда ООН в Армении Кристине Вайганд, в свою очередь, поблагодарила коллег за приглашение участвовать в старте программы и отметила, что из международного опыта известно, что пострадавшие несовершеннолетние или свидетели преступления, часто становятся жертвами систем правосудия, и эти системы в основном не приспособлены к нуждам несовершеннолетних.

Она также коснулась недавних поправок в Уголовно-процессуальном кодексе, которые предусматривают участие психологов в допросе детей, назвав это важным шагом Армении в выполнении руководящих принципов ООН в отношении правосудия для детей-жертв или свидетелей.

Вышеупомянутые руководящие принципы ООН призывают к выработке подходов к допросу и оценке подготовленными специалистами, которые минимизируют вред для ребенка, максимально повышают качество информации, получаемой от ребенка.

Кристин Вейганд поздравила Министерство юстиции с запуском совместной программы Совета ювенальной юстиции и выразила приверженность Детского фонда Организации Объединенных Наций дальнейшему сотрудничеству, направленному на защиту интересов ребенка.

В свою очередь, региональный директор Офиса Фонда ООН в области народонаселения в Армении Цовинар Арутюнян выразила удовлетворение долгосрочным тесным сотрудничеством с Министерством юстиции, отметив, что реализация такой программы предоставит дополнительные гарантии защиты жертв домашнего насилия от двойной виктимизации.

Затем начальник Управления по разработке уголовного законодательства, уголовно-исполнительной политики и политики в сфере пробации Министерства юстиции Арпине Саргсян представила участникам законодательные реформы по вовлечению психолога в процесс уголовного судопроизводства. Координатор программы доступности правосудия Детского фонда ООН в Армении Айк Хемчян представил основные направления защиты несовершеннолетних от повторной жертвы. Директор ГНКО «Центр правового образования и реализации реабилитационных программ» Артак Гулян - краткое описание курса переподготовки психологов с участием недееспособного лица, имеющего проблемы психического здоровья, а также лиц, привлеченных к проведению следственного действия по делам семейного насилия.