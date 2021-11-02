В отношениях России и США наметились позитивные сдвиги: посол РФ

В отношениях России и США за минувший год наметились хоть и небольшие, но позитивные сдвиги. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Президент США Джозеф Байден согласился на наше предложение продлить на пять лет без каких-либо условий Договор о СНВ. В июне состоялся саммит лидеров двух стран в Женеве. Встреча была насыщенной и продуктивной", — сказал глава российской дипмиссии, выступая на открытии заседания 10-го ежегодного форума "Диалог Форт-Росс".

Как отметил Антонов, Вашингтону и Москве удалось наладить в том числе устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств. Идут экспертные контакты по проблемам климата, развития и защиты Арктики, продолжается деловое взаимодействие, растет торговля.

"Тем не менее это лишь ростки на пути оздоровления наших отношений. Предстоит большая работа по созданию фундамента для дальнейшего прогресса", — подчеркнул посол.

Он добавил, что Россия предлагает США позитивную программу действий, начиная с обнуления рестрикций на дипломатическое присутствие.