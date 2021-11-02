Более 150 рейсов задержали и отменили в Москве из-за тумана

Более 150 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник вечером на фоне тумана, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по информации на 18.25 мск вторника, во "Внуково" 48 рейсов задержаны, девять отменены, в "Домодедово" - 61 рейс задержан, семь отменены, в "Шереметьево" - 17 рейсов задержаны, девять отменены.

Во вторник утром более 200 рейсов были отменены и задержаны в столичных аэропортах. По прогнозам синоптиков Росгидромета, туман с видимостью 200-700 метров ожидается до конца суток 2 ноября.

В понедельник вечером в пресс-службах воздушных гаваней РИА Новости говорили, что московские аэропорты в условиях тумана в столице и области работают штатно. Однако "Яндекс.Расписание" фиксировало задержки и отмены рейсов. По данным сервиса, на 22.45 мск понедельника их было уже более 50.