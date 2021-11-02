Глава МИД Армении принял помощника госсекретаря США

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял 2 ноября заместителя помощника госсекретаря США по Кавказу, региональным конфликтам и Южной Европе Эрику Олсон. Министр Мирзоян поздравил г-жу Олсон со вступлением в должность и пожелал успехов в ее ответственной миссии.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян и Эрика Олсон обсудили широкий круг вопросов, касающихся армяно-американских отношений, выразив удовлетворение позитивной динамикой диалога на разных уровнях.

Собеседники отметили эффективное сотрудничество в сферах демократического развития, укрепления верховенства закона, защиты прав человека и борьбы с коррупцией. Они также коснулись совместных шагов, которые будут предприняты в рамках стратегического диалога между США и Арменией (USASD) и программ USAID в Армении.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности. Двусторонне была подчеркнута необходимость всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В связи с этим была подчеркнута важность пятисторонней встречи в Нью-Йорке в сентябре.

Была также обсуждена гуманитарная ситуация, сложившаяся вследствие агрессии Азербайджана против Арцаха. В этом контексте министр Мирзоян подчеркнул необходимость безоговорочной репатриации армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, а также необходимость сохранения армянского религиозного и историко-культурного наследия Арцаха на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.