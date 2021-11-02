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Противник открыл беспорядочный огонь в направлении села Кармир Шука 

Противник открыл беспорядочный огонь в направлении села Кармир Шука 

2 ноября во второй половине дня в направлении села Кармир Шука Мартунинского района Республики Арцах передовые подразделения армии Азербайджана открыли беспорядочный огонь из огнестрельного оружия. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с корреспондентом «Арцахпресс» заявил пресс-секретарь Армии обороны Республики Арцах Сурен Сарумян.

«По предварительным данным, пострадавших нет», - сказал Сарумян, добавив, что об инциденте было сообщено командованию российского миротворческого контингента в Арцахе.


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