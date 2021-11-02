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Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили ход реализации трехсторонних договоренностей 

Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили ход реализации трехсторонних договоренностей 

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова  с азербайджанским коллегой Д.А.Байрамовым. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня.

Состоялся обмен мнениями о ходе реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. с учетом приближающейся годовщины принятия трехстороннего Заявления о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Проведена «сверка часов» по вопросам снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе, разблокирования всех транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, создания благоприятной атмосферы для регионального сотрудничества. С.В.Лавров акцентировал важность продолжения усилий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование всего комплекса вопросов отношений Азербайджана и Армении.


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