Представитель бренда «Ростелеком» в Армении продает 100% своих акций

ЗАО «Джи-Эн-Си-Альфа», представляющее бренд «Ростелеком» в Армении, выставил на продажу 100% своих акций. Как сообщила Арменпресс пресс-секретарь Комиссии по регулированию общественных услуг Лиана Азизян, компания обратилась в КРОУ за разрешением на продажу акций.

«Комиссия обсудит сделку с компетентными органами. По результатам этих обсуждений в установленные законом сроки будет принято решение, состоится сделка или нет. Но, в любом случае, это произойдет после обсуждения с компетентными органами», - сказала Азизян.

Она также подтвердила информацию о том, что потенциальным покупателем «Ростелеком» является ЭСА.

«Да, потенциальный покупатель - компания «Электрические сети Армении», которая хочет приобрести акции через Molitro Holdings Limited», - сказала Лиана Азизян.