Предстоящие на 3 ноября мероприятия
17:35, Ноябрь 02, 2021
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По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
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Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 17:35 Предстоящие на 3 ноября мероприятия
- 17:30 Министры обороны Армении и Грузии обсудили программы сотрудничества
- 17:26 Вакцина от гриппа защитит и от коронавируса – Чхаидзе
- 17:23 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-11-21
- 17:22 Азиатские индексы выросли - 02-11-21
- 16:59 Оргкомитет Игр в Пекине задействует роботов для профилактики COVID-19
- 16:46 Отношения Армения-Грузия имеют высокую динамику: премьер-министр Армении принял министра обороны Грузии
- 16:41 Пять человек, включая двух россиян, погибли при крушении самолета в Джубе
- 16:35 Антонио Конте - главный тренер «Тоттенхэма»
- 16:34 Al Jazeera: число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до 19
- 16:28 До конца года в Степанакерте в эксплуатацию будет сдано около 300 квартир
- 16:19 Ковид-статистика Грузии: Имерети лидирует по числу новых случаев среди регионов
- 16:19 Армянские пловцы участвуют в чемпионате Европы
- 15:59 Председатель ЦБ отметил три основных фактора, влияющих на инфляцию
- 15:53 Азербайджан передал армянской стороне останки 11 военнослужащих
- 15:41 В аэропорту Ханоя столкнулись два самолета, сообщили СМИ
- 15:38 Белый дом сообщил о согласии более 90 стран снизить выбросы метана на 30% к 2030 году
- 15:31 Католический Патриарх Дома Киликийского будет исполнять свои обязанности в нескольких странах
- 15:09 Прогноз погоды на ближайшие 5 дней: подробности от Гагика Суреняна
- 15:04 Посол Италии в России выступил за перезапуск диалога Москвы и НАТО
- 15:01 МЧС начало сотрудничать с Международной хартией по космосу и крупным катастрофам
- 14:57 На всех картах до 1920 г. озера Ал Лчер обозначены как территория Армении: Гнел Саносян
- 14:15 У Роберта Кочаряна замечены симптомы COVID-19: судебное заседание отложено
- 14:10 Инфляция «импортирована», 90% повышения цен относится к ввозимым товарам: Ваан Керобян
- 14:01 Репертуар Ереванского Русского драматического театра пополнится спектаклем «Академия смеха»
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