Время в Ереване: 11:07:36,   2 Ноябрь

Министры обороны Армении и Грузии обсудили программы сотрудничества

Министры обороны Армении и Грузии обсудили программы сотрудничества

В Армению 2 ноября с двухдневным официальным визитом прибыла делегация во главе с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, после официальной церемонии встречи министра обороны Грузии в административном комплексе министерства обороны Республики Армения главы министерств обороны двух стран провели частную беседу, после чего состоялась встреча в расширенном составе с участием делегаций.

Приветствуя гостя, министр обороны Армении представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе. В ходе обсуждения была двусторонне подчеркнута важность установления полноценного мира и необходимость устойчивого развития в регионе.

В ходе встречи также были затронуты вопросы международной и региональной безопасности, а также ряд вопросов сотрудничества двух стран в сфере обороны.

В рамках визита делегация во главе с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе также посетит Мемориал жертв Геноцида армян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]