Вакцина от гриппа защитит и от коронавируса – Чхаидзе

Вакцинация против гриппа необходима прежде всего для групп риска, поскольку она косвенно защищает от заражения коронавирусом, сказал руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе, передает Арменпресс соссылкойна Sputnik.

В Грузии параллельно с вакцинацией от коронавируса началась и вакцинация населения от гриппа. Страна запаслась более чем 200 тысячами доз вакцины против гриппа.

"Вакцинация против гриппа необходима, особенно для групп риска. Вакцина против гриппа косвенно защищает и от инфицирования коронавирусом", - сказал Чхаидзе журналистам.

Чхаидзе опасается, что с ноября может увеличиться число пациентов, инфицированных сезонным гриппом и коронавирусом одновременно.

"Человек, который одновременно будет инфицирован гриппом и коронавирусом, подвержен повышенному риску осложнений, госпитализации и тяжелого течения болезни. Этот период может начаться с первой половины ноября", – отметил Чхаидзе.

По его словам, ноябрь-март – это время активизации респираторных вирусов.