Отношения Армения-Грузия имеют высокую динамику: премьер-министр Армении принял министра обороны Грузии

2 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян принял министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе.

«Мне приятно отметить, что в последнее время в отношениях между Арменией и Грузией наблюдается очень высокая динамика. Я рад, что эта динамика возрастает и с визитом министра обороны. Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с Грузией во всех сферах и в развитии братских отношений. Конечно, такие визиты, а также личные контакты между членами правительства очень важны”, - как передает «Арменпресс», приветствие премьера приводится в сообщении правительства Армении.

Выразив благодарность за прием, министр обороны Грузии продолжил:

«Для меня большая честь встретиться с человеком с такой биографией, как Вы. До того как стать министром обороны, я был заместителем министра, который позже стал премьер-министром, и я рад, что Ваши отношения с ним являются основой для продолжения нашего сотрудничества. Мой визит является продолжением этого сотрудничества, этот прогресс, конечно же, будет непрерывным и непрекращающимся. Еще раз хочу выразить свою благодарность».

Отмечается, что Никол Пашинян попросил передать теплые приветствия своему коллеге Ираклию Гарибашвили, подчеркнув, что диалог с премьер-министром и правительством Грузии основан на полном взаимном доверии, что является хорошей основой для развития и стратегического сотрудничества. В контексте развития двусторонних связей, реализации имеющегося потенциала премьер-министр РА придал значение расширенному партнерство между министерствами обороны двух стран.

Джуаншер Бурчуладзе высоко оценил сотрудничество с Министерством обороны РА и программы, направленные на его расширение.

Собеседники обменялись мнениями по укреплению партнерства в области обороны и по региональным вопросам.