Пять человек, включая двух россиян, погибли при крушении самолета в Джубе

Пять человек, среди которых двое россиян, погибли при крушении грузового самолета в столице Южного Судана. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство AP.

"Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли", — сказал агентству директор аэропорта Кур Куоль.

Помимо россиян жертвами катастрофы также стали трое граждан Южного Судана.

Ранее о крушении самолета сообщила местная радиостанция Radio Tamazuj.

Как отмечает агентство, Ан-26, принадлежащий Optimum Aviation, рухнул вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Южного Судана Джубы. Он направлялся в район Мабан в провинции Верхний Нил на севере страны.