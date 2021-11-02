Время в Ереване: 11:07:36,   2 Ноябрь

До конца года в Степанакерте в эксплуатацию будет сдано около 300 квартир

До конца года в Степанакерте в эксплуатацию будет сдано около 300 квартир

2 ноября президент Республики Арцах Араик Арутюнян на улице Туманяна в Степанакерте ознакомился с строительными работами строящегося жилого квартала с многоквартирными домами, находящимися на стадии завершения.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ Аппарата президента Арцаха, глава государства интересовался сроками сдачи домов в эксплуатацию, подчеркнув, что вопрос обеспечения жильем многих семей с различными социальными статусами является вопросом повестки правительства.

Ответственные за строительство заверили президента, что до конца года в несколько этапов будут сданы в эксплуатацию новые здания с 300 квартирами.

Президента республики сопровождали руководитель Аппарата президента Карен Шахраманян, министр градостроительства Арам Саркисян и другие должностные лица.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]