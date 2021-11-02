В аэропорту Ханоя столкнулись два самолета, сообщили СМИ

Два самолета столкнулись в аэропорту столицы Вьетнама Ханоя, никто не пострадал, как передает Арменпресс, об этом сообщает местное издание VN Express.

Издание пишет, что самолет вьетнамской авиакомпании Bamboo Airways должен был вылететь по маршруту Ханой - Фукуок. Когда он выруливал на взлетно-посадочную полосу, то хвостом задел кабину другого самолета, стоявшего в аэропорту.

По данным издания, оба самолета получили незначительные повреждения, а пассажиров, направлявшихся на Фукуок, пересадили на другой рейс. В результате инцидента их вылет задержался примерно на два часа.

Глава управления гражданской авиации Вьетнама Динь Вьет Тханг сообщил, что пилот, допустивший ошибку, отстранен от работы из-за халатности до проведения официального расследования.