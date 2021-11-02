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Католический Патриарх Дома Киликийского будет исполнять свои обязанности в нескольких странах

Католический Патриарх Дома Киликийского будет исполнять свои обязанности в нескольких странах

Армянский Католический Патриарх Дома Киликийского продолжит исполнять обязанности армянского католического лидера Армении, Грузии, России и Восточной Европы до следующего созыва Епископального Синода. Об этом сообщает католическое руководство Армении, Грузии, России и Восточной Европы.

Патриарх Армянского Католикосата Армении, Грузии, России и Восточной Европы архиепископ Рафаэль  Минасян был избран 23 сентября 2021 года на выборах Армянского Католического Синода в Риме. Параллельно он будет исполнять обязанности армянского католического лидера Армении, Грузии, России и Восточной Европы до следующего созыва Епископального Синода для избрания нового Католикоса.

Решением от 2 ноября 2021 года Католикос Рафаэль  Минасян своим Предстоятелем назначил  Гарника Овсепян, который будет выступать от его имени, будет принимать решения по текущим вопросам руководства после консультации с Католикосом Патриархом.

Арменуи Мхоян


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