Прогноз погоды на ближайшие 5 дней: подробности от Гагика Суреняна

В ближайшие дни в Армении не прогнозируются серьезные климатические колебания.

Как заявил на пресс-конференции в пресс центре «Арменпресс» заместитель директора ГНКО «Центр гидрометеорологии и мониторинга» Гагик Суренян, кратковременные дожди в республике продлятся до ночи 5 ноября.

«С 5 ноября циклон, который в течение 4-5 дней кружит над нашей страной, покинет нашу республику, уступив место антициклонному полю. С 5 ноября на всей территории республики осадки прекратятся. Установится погода без осадков», - сказал Гагик Суренян, добавив, что с 6 ноября установится ясная погода.

Что касается теплового фона, то, по словам Гагика Суреняна, в ближайшие 6-7 дней на территорию республики не ожидается проникновения потоков холодного воздуха. В настоящее время температура воздуха в республике на 2–3 градуса выше климатической нормы. Такой тепловой фон без серьезных колебаний будет поддерживаться в течение последующих 5-7 дней.