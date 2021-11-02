МЧС начало сотрудничать с Международной хартией по космосу и крупным катастрофам

2 ноября Министерство по чрезвычайным ситуациям подвело итоги работы, проделанной в октябре.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, начальник Управления разработки политики управления рисками стихийных бедствий Ара Асланян на совещании представил сотрудничество между Министерством по чрезвычайным ситуациям и Международной хартией универсальных бедствий.

В конце совещания министр по ЧС Андраник Пилоян по случаю 90-летия создания Государственных резервов, а также за многолетнее активное сотрудничество вручил медали «Сотрудничество во имя спасения» руководителю Инспекционного органа по безопасности продуктов питания Георгию Аветисяну, руководителю Офиса государственных резервов Грачья Еремяну, руководителю Инспекционного органа по контролю за рынком Армену Котоляну, материальному ответственному за зерно ООО «Грейн Милл» Ивану Мосояну и замдиректору ООО «Ануш». Министр поздравил награжденных, подчеркнув значение деятельности Государственных резервов и осуществляемую ими патриотическую работу.

Международная хартия по космосу и крупным катастрофам - это соглашение между космическими агентствами и организациями по всему миру, которое обеспечивает бесплатный доступ к спутниковой информации (фотографиям с высоким разрешением, картам и т. д.). Она для помощи соответствующим органам в реагировании на стихийные бедствия.

Международная хартия по космосу и крупным катастрофам была принята в 1999 году и действует с 1 ноября 2000 года. В настоящее время в ней 17 членов: США, Канада, Япония, Франция, Германия, Индия, Китай, Бразилия и др. У нее 19 спонсоров. Она располагает 61 спутником, более чем 50-летней базой данных и 734 активациями для 129 стран.

Министр по чрезвычайным ситуациям обратился к Хартии 29 декабря 2020 года с просьбой стать уполномоченным пользователем. Что даст МЧС ряд возможностей. Например, в случае стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации напрямую можно связаться с Хартией для получения помощи в процессах реагирования, таких как получение информации, передача ее другим нуждающимся пользователям, которые будут участвовать в процессах реагирования на стихийные бедствия: Полиция, Служба национальной безопасности, здравоохранение, территориальное управление, образование, министерства и др.